Telescola bate recordes na RTP Memória

A primeira semana de telescola foi um verdadeiro sucesso. No dia de estreia, que aconteceu na segunda-feira, dia 20, cerca de quatro milhões de portugueses assistiram à emissão, na RTP Memória, fazendo com que tenha sido o dia com maior audiência de sempre para o canal. Só através do serviço Televisão Digital Terrestre (TDT), a transmissão foi acompanhada por mais de 2,6 milhões de pessoas, de acordo com os dados da agência Universal McCann.

Além disso, o canal acabou por estar nos 15 mais vistos a nível nacional, ficando na sexta posição em TDT - com uma audência média de 85 mil espectadores -, e de 40 mil espectadores em Pay TV, serviço de televisão por assinatura. Estes números possibilitaram um crescimento exponencial na ordem dos 251% e 614%, respetivamente, nas audiências, comparando com a semana anterior.

O período que contou com mais telespectadores em frente ao televisor durante a semana foi entre as 8h30 e as 12h30, tendo a RTP Memória sido "líder de mercado" na segunda-feira, entre as 9h00 e as 11h20, com 16,3% de share. Ao final da tarde, as audiências foram decrescendo, todos os dias da semana, mas os números mantiveram-se elevados, principalmente para o público alvo entre os 4 e os 14 anos.

A aula de português para os 3.º e 4.º anos foi a mais vista de todas, na segunda-feira, atingindo mais de 210 mil espectadores e um share de 6,4%. A aula de Matemática surge logo a seguir, com 79 mil pessoas a assistir. Em TDT, a RTP Memória conseguiu "uma audiência média superior a todos os canais generalistas", com 249 mil espectadores na segunda-feira, ultrapassando a RTP1 (228 mil espectadores), a TVI (143 mil) e a SIC (109 mil).

Já as aulas referentes ao 9.º ano de escolaridade foram aquelas que surgiram mais em baixo na tabela de audiências na primeira semana de telescola. No entanto, o site relativo a esta iniciativa registou um aumento significativo de visitas. "É a terceira área mais visitada da RTP Online, depois do RTP Play (353 mil visitas) e da área de Notícias (253 mil visitas)", avançou o canal em comunicado. No primeiro dia de telescola, foram registadas mais de 201 mil visitas no site, 894 mil pageviews e um total de 150 mil visitantes.

Também nas redes sociais a telescola tem estado no topo das tendências em Portugal, no Twitter, apesar das críticas negativas de que alguns professores têm sido alvo. No entanto, o SOL sabe que os docentes têm feito um balanço positivo da telescola, apesar das dificuldades sentidas num projeto novo e que os obriga a ir para a frente das câmaras pela primeira vez.

N’O Programa da Cristina, na SIC, o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, falou esta sexta-feira do feedback positivo que tem recebido, dizendo que até tem havido muito boas reações vindas do Brasil. "Dizem-me que não têm lá esta oferta e que nos estão a seguir", sublinhou.