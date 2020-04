Covid-19 já fez quase 194 mil mortos em todo o mundo

Já morreram quase 194 mil pessoas em todo o mundo devido à covid-19 e foram infetadas quase 2,8 milhões desde dezembro. O balanço é da AFP, baseado em dados oficiais até às 19h00 desta sexta-feira.

No total, a pandemia de covid-19 já matou 193.930 pessoas e foram confirmados 2.770.750 casos de infeção em 193 países e territórios desde que foi detetada em dezembro de 2019, na China.

De realçar que este número representa apenas uma fração do total real de infeções, uma vez que um grande número de países está a testar apenas os casos que requerem tratamento hospitalar.

Dos infetados, pelo menos 736.800 já recuperaram.

Nas últimas 24 horas, os países com mais óbitos são o Reino Unido, com 684 novas mortes, os Estados Unidos (601) e a Itália (420).

Os países com mais óbitos são os Estados Unidos, com 50.360 óbitos, Itália, com 25.969 mortes, Espanha, com 22.524 mortes, França, com 22.245 mortes e o Reino Unido com 19.506 mortos.

Portugal regista 854 mortos associados à covid-19 e 22.797 casos confirmados de infeção.

Portugal é o 16.º país com mais infetados e o 17.º em número de mortos.