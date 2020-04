Política a Sério

25 de abril 2020

Fia-te na Virgem e não corras!

Pois não é evidente que vamos ter uma gravíssima crise de finanças públicas, já que a receita está a cair a pique, com a paragem da economia, e a despesa está a subir a pique, com o aumento dos gastos em saúde, com os apoios do Estado às pessoas e às empresas, com a subida dos juros da dívida soberana, etc.?