Eu e a Cavalaria ou O meu 25 de Abril

Casado, com um filho e quase a completar o curso de Agronomia, estava ali para fazer o 2.º Ciclo do Curso de Oficiais Milicianos (COM), com a pouco vulgar especialidade de Carros de Combate M-47 (CCM47), julgo que como ‘prémio’ do segundo lugar que conseguira em Mafra.

Em Santarém, os dois pelotões do COM tinham como Comandante um tipo simpático, de fácies que variava entre o muito sério e o irónico, de poucas palavras e com aspeto determinado.

Era o Capitão Salgueiro Maia, que aparecia diária e pontualmente nas formaturas e, de vez em quando, junto dos oficiais e sargentos milicianos que davam a instrução diária.

Foram eles que se encarregaram de nos ‘explicar’ as novas rotinas:

– Horários de instrução apertadíssimos, sem pausas superiores a 15 minutos (mesmo no final das refeições);

– Absoluto aprumo nas formaturas;

– Proibição de circular com as mãos nos bolsos (nos estribos, como simpaticamente nos diziam);

– Absoluta proibição de deitar para o chão um papel, uma beata, um fósforo ou qualquer outra coisa ou resíduo;

- Se alguém fosse apanhado junto de um desses detritos (mesmo que deixado por outro) era imediatamente punido;

– Passagem de revista cuidadosa a todos os instruendos, em farda ‘de sair’, onde a barba era verificada (em caso de dúvida, tinha lugar a passagem das costas da mão ou de um cartão de visita ao arrepio da face), com as botas ultra engraxadas e com as espadas cruzadas – insígnia da Cavalaria – brilhando como novas;

– E duas exigências para as quais nenhum de nós estava preparado: i) na dita revista ao fim do dia, as botas deviam estar luzidias e bem brunidas (muito mais do que em Mafra) mas o cadete devia igualmente ter na mão direita o outro par de botas igualmente engraxado e impecável (quinze minutos após uma instrução de campo em lamaçais e terrenos encharcados por um abril chuvoso); ii) os cadetes do COM que pretendessem sair do quartel ao fim do dia para um breve passeio pela cidade teriam de se apresentar na respetiva formatura já com calças de Terylene impecavelmente vincadas, sapatos de verniz tipo ‘mata barata no canto’ e chapéu de pala, apetrechos que ninguém tinha porque não constavam do material distribuído.

Estas regras conviviam com um trato genericamente respeitoso e com o ‘requinte’ de sermos servidos ao almoço e ao jantar por soldados (praças) de imaculados casacos brancos com lustrosos botões amarelos, limpos e polidos com muita solarina, mesmo quando nos apresentávamos bem menos limpos do que eles. A anos-luz, pois, da gordura permanente das mesas dos refeitórios de Mafra.

O dia-a-dia da instrução era principalmente composto por exercícios físicos inusitadamente violentos e exigentes (especialmente se comparados com os de Mafra) a que os instruendos eram sujeitos sem aviso nem treino prévio. Quem conseguia, marcava pontos. Quem não conseguia, repetia e tornava a repetir até conseguir ou começava a ser ameaçado de chumbar a instrução.

A partir do quarto dia, todas as noites e a horas diferentes e por períodos variáveis, os instrutores entravam na caserna, abriam as luzes e gritavam «toca a formar na parada em 5 minutos!!!».

Foram 10 dias loucos! Tão exigentes e cansativos que mal conseguíamos olhar sem rancor (e sem sono) para os oficiais do quadro que se apresentavam nas formaturas matinais, com bem brunidas botas de montar, pingalim e insígnias e esporas chocantemente elegantes.

Na noite de 24 de abril, por volta da uma e meia (talvez um pouco mais cedo que o ‘habitual’) e em pleno primeiro sono, lá se acenderam as luzes da caserna e lá entram os instrutores: «Está tudo a levantar!!! Formar na parada equipados em menos de cinco minutos!!!», batendo com bastões nos ferros dos beliches – como aliás faziam antes – para aumentar a sensação de urgência.

Desta vez, ao contrário de anteriores vozes como «Instrução noturna!», «A acordar, Amèlinhas!’ ou ‘Rápido, estamos a ser atacados!», o vocativo era: «Está a andar! Está a andar! Vai tudo para Lisboa!».

A reação dos cadetes foi a do costume: «Sacanas, estes filhos da p…, não nos deixam dormir!».

No tempo concedido lá estávamos, sonolentos mas prontos e ajaezados, suspensórios colocados, capacetes na cabeça e G3 na mão.

Mas a todos começou a saltar à vista que algo de diferente se passava: as casernas dos soldados (praças) estavam iluminadas, as garagens das viaturas tinham as portas abertas e já se ouviam aqui e acolá barulhos de motores postos em marcha, coisas que nunca tinham acontecido nos inopinados episódios de instrução noturna.

Cada vez mais atentos e curiosos, fomos encaminhados para a maior sala de instrução, em anfiteatro, onde tinham lugar algumas das aulas teóricas.

Minutos depois, entra o nosso Comandante do Esquadrão, o dito Capitão Salgueiro Maia, e faz-se um silêncio absoluto.

«Meus senhores: há os Estados comunistas, os Estados socialistas e o estado de coisas a que esta merda chegou» (assim, de chofre).

«Nestes termos», continuou, «o MFA – Movimento das Forças Armadas – decidiu tomar conta da situação do país, razão porque a unidade vai sair para Lisboa».

Após o silêncio e a digestão (rápida) emocional que se seguiu, o Capitão Salgueiro Maia procurou qualquer coisa, primeiro no bolso esquerdo do blusão da farda e, depois, no direito. Tratava-se de um papel arrancado de um qualquer caderno quadriculado ou de linhas, dobrado em quatro, que desdobrou e leu com atenção (por, claramente, não o saber de cor): «Assim, o Movimento das Forças Armadas irá instituir uma Junta de Salvação Nacional que integrará os seguintes elementos»… e leu o nome de uma boa dezena de oficiais superiores de onde retive o nome do General Silvino Silvério Marques (então, julgo que em Angola), o do General Galvão de Melo. Nem o General Spínola nem o General Costa Gomes constavam entre os nomes dos restantes desconhecidos!

Mau sinal para os cadetes presentes, que das chefias militares só conheciam a opinião de Spínola e, de nome, Costa Gomes por ter sido exonerado, há pouco mais de um mês (juntamente com Spínola), do cargo de Chefe do Estado Maior General das Forças Armadas do regime.

Depois da leitura do papel, Salgueiro Maia continuou: «Os atiradores saem e formam junto às viaturas de transporte e o segundo pelotão [nós] fica aqui mais um pouco».

Já com apenas os não atiradores no anfiteatro (pessoal que tinha uma média etária mais elevada e correspondia aos melhores classificados de Mafra ou eram licenciados com experiência profissional anterior) Salgueiro Maia concluiu de forma surpreendente: «Meus senhores, os atiradores já foram encaminhados para a coluna que vai sair para Lisboa. Quanto aos senhores, têm cinco minutos para cada um decidir o que quer fazer: i) juntar-se aos atiradores; ii) ficar no quartel no contingente que vai fazer a segurança da unidade; ou iii) vestir-se à civil e sair do quartel, pelo portão das viaturas, imediatamente. Os que vão, formam junto à coluna, os que ficam, formam em frente ao portão das garagens dos carros de combate e os outros… põem-se a andar!».

Mal ele saiu da sala, cada um de nós dirigiu-se para junto daqueles que melhor conhecia ou confiava, para tentar perceber as respetivas opiniões. Alguém lembrou o golpe da Junta Militar de Pinochet no Chile, escassos seis meses antes, e de cujas consequências já iam chegando notícias sinistras.

Resultado: um pouco mais de metade do pelotão decidiu ficar no quartel, outros tantos juntaram-se à coluna em formação e… acho eu, a ninguém passou sequer pela cabeça sair do quartel à civil.

A mim foi-me destinada a torre sineira (sem sino, claro), cuja posição estratégica controlava a única via de acesso rodoviário a ambas as entradas da unidade.

Posição crucial – como me foi designada pelo Capitão – que passou a ser identificada como Alerta 2 (o Alerta 1 ficou a cargo de um polícia militar colocado lá em baixo, por detrás da encerrada porta de armas), para a qual me foi entregue uma vetusta metralhadora pesada (uns 10kg!) BREN, de fabrico inglês e que tivera a sua ‘época de ouro’ durante a II Guerra Mundial.

Cada um de nós, levando o áspero mas quente cobertor ‘de papa’ regulamentar da tropa, ficou onde o Capitão o deixou. Recebi ordens claras: em caso de aproximação suspeita não devia fazer fogo, devia chamar o Alerta 1 e depois se veria…

Fiz a experiência na presença do capitão, gritando a plenos pulmões e ouvi a resposta lá de baixo: «Alerta Dois! Alerta Dois! Escuto!» (como se estivéssemos a falar via rádio…).

Quando precisasse de ir à casa de banho devia informar disso o Alerta 1 e aguardar que alguém me viesse substituir. Quanto às refeições elas iriam ter comigo. E, de hora a hora, os dois postos deveriam chamar-se entre si.

Só. Profundamente só e pensando pela primeira vez na minha mulher e no meu filho, lá me acomodei (de pé, claro), colocando a BREN e as munições em posição, saquei do bolso o meu mini transístor Sinclair e embrulhei-me como pude para me confortar da aflição e do frio bravo, de que ainda guardo viva e dolorosa memória.

Já passava pois das duas da manhã desse 25 de Abril quando a minha ‘guerra’ começou…

As horas foram passando (Alerta 1! Alerta 1! Alerta 2!), o transístor debitando marchas militares, intercaladas com a leitura de um comunicado do ‘Posto de Comando do Movimento das Forças Armadas’. Notícias quanto ao desenvolvimento das operações…nada. Olhos na rua, pequeno-almoço, Alerta 1, Alerta 2, casa de banho, olhos na rua, almoço, Alerta 1, Alerta 2, casa de banho… jantar…

Caiu a noite. Até que fui visitado pelo Capitão, deveria passar pouco das 21h. Alertou-me com a seguinte mensagem: «Ainda não há informações seguras sobre como estão a correr as coisas em Lisboa. Se houver uma tentativa de assalto ao quartel, vai ser esta noite! Atenção máxima!».

E lá prosseguiu a vigia, com muito sono e o coração apertado, na companhia do transístor, da velha BREN e do invisível Alerta 1.

Nem vivalma na rua…

Eram umas boas 3h da manhã quando as luzes de uns faróis anunciaram uma viatura que, vinda do centro da cidade, virou à esquerda, percorreu a rua ao longo do mercado e, em vez de prosseguir em linha reta, virou à direita, entrando na praça fronteira à unidade, mesmo na minha direção!!!

A viatura vinha devagar; não a consegui identificar de imediato e o meu coração batia que nem um tambor…

Comecei então a chamar: «Alerta 1»…e nada… e eu berrava cada vez mais alto: «Alerta 1!!», «Alerta 1!!!!» e… nada!

Uns momentos depois pude ter a certeza que se tratava de uma viatura militar blindada. Uma AML - 60 (autometralhadora ligeira) Panhard.

Continuei a chamar pelo Alerta1 e, perante o silêncio do polícia militar da porta de armas (soube depois que no ‘quentinho’ do posto tinha adormecido), comecei a considerar seriamente que devia fazer fogo com a BREN, coisa que nunca tinha feito na minha vida!

Grito mais? Disparo? Para onde?

Estava eu nesta hesitação quando a AML, em vez de prosseguir direita à entrada das viaturas, virou lentamente à esquerda, colocando-se debaixo de mim e exatamente à frente da porta de armas, onde parou e desligou as luzes.

Fiquei quase em pânico: não disparara enquanto tinha visibilidade e agora o ‘inimigo’ estava fora da minha mira e eu só o veria se me debruçasse para fora do parapeito!

Enchi-me de coragem e espreitei, pensando que lá de baixo poderia estar alguém com uma arma à espera. Olhei, a medo, e vi então alguém a assomar muito cautelosamente…

«Sou eu! O Vasconcelos!», gritou o vulto lá de dentro.

Ora o Vasconcelos era um dos furriéis milicianos que já nos dera instrução e que pertencia ao Esquadrão de Reconhecimento da unidade!

Estava claramente assustado. Tanto ou mais do que eu…

A AML do Vasconcelos estivera no Terreiro do Paço, deslocara-se para o Carmo e, às tantas perdera-se da coluna de Santarém!

Certo que a missão em Lisboa estava cumprida, sem rádio e com problemas elétricos na viatura, o Vasconcelos decidiu regressar a Santarém para onde, pensava ele, a coluna de Salgueiro Maia já se dirigira.

Meteu-se a caminho e, para seu espanto, quando esperava encontrar a Escola Prática de Cavalaria iluminada e em festa, viu-se perante um quartel silencioso e às escuras e com uma ameaçadora metralhadora pesada (era a minha BREN) apontada a quem se chegasse e seguindo-o na mira!

Decidiu tentar a identificação visual no posto da porta de armas mas, para susto dele (e meu) quando desligou o motor para se poder fazer ouvir, o dínamo da pequena Panhard decidiu entregar a alma ao Criador… e todas as luzes se lhe apagaram.

Nem ninguém saía do quartel e lhe abria a porta, nem ele conseguia tornar a sair dali para fora!

Daí ter-se enchido de coragem, posto a cabeça de fora e tornado a gritar com toda a força: «Eu sou o Vasconcelos!».

Desfeito o equívoco, lá saiu um dos tripulantes da AML (eram três, ao todo) que, com a ajuda do polícia militar, puseram o motor em marcha e a viatura a caminho do interior da unidade.

Foi com este anticlímax que a minha ‘guerra’ acabou no 25 de Abril.

por João M. A. Soares

Engenheiro Agrónomo