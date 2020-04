Opiniao

25 de abril 2020

Por Amor à Liberdade

E de repente somos todos fascistas. O autocrata sem nenhuma sensatez democrática, que ocupa o segundo lugar da hierarquia do estado não quer festejar o 25 de Abril (isso queremos todos), quer é ter a sua festa privada do 25 de Abril. Uma evocação onde possa tirar as suas fotos para mostrar aos netos como é importante.