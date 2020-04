Uma maratona pela frente: país reabre a várias velocidades

Reabertura será definida setor a setor e serão implementadas novas medidas a cada 15 dias. Situação epidemiológica pode levar a diferentes soluções no país. Investigadores lançaram esta semana uma proposta para achatar as próximas curvas com menos solidão: convívio em círculos restritos e por proximidade geográfica, dos amigos aos colegas.

Setor a setor, medida a medida. O Governo apresenta na próxima semana o plano de desconfinamento para permitir a retoma da economia em tempos que vão continuar a ser de incerteza – com todos os esforços concentrados em que a cura não seja pior que a doença, mas mantendo a transmissão do vírus sob controlo. Esta sexta-feira, António Costa refreou mais uma vez as expectativas de uma solução rápida para a pandemia e apelou à disciplina: «Mesmo para lá do estado de emergência, não vamos voltar a viver a vida normalmente», disse. A reabertura será setor a setor e em várias etapas – e para já vai ser calendarizada até ao início de junho. Os primeiros espaços a ter luz verde para reabrir deverão poder abrir portas a 4 de maio, seguindo-se uma nova fase a 15 e uma terceira a 1 de junho, anunciou o primeiro-ministro. Comércio de rua, creches, cabeleireiros, restaurantes e setor balnear deverão ser algumas das atividades das primeiras levas de reaberturas, com lotações reduzidas e regras de higiene reforçadas, onde haverá sempre margem para um esforço adicional além das regras que vierem a ser definidas. A banca começa na próxima segunda-feira a pedir o uso de máscara no atendimento ao balcão. Sobre aulas presenciais este ano letivo, não parece haver ainda certezas. O ministro da Educação disse esta sexta-feira que as decisões serão tomadas na reunião técnica marcada para 28 de abril, onde Governo, Presidente da República, conselheiros de Estado e líderes partidários vão ouvir as leituras dos peritos sobre se a pandemia está num ponto estável para permitir o início do desconfinamento e a que velocidade – ou mesmo se poderá ser necessário um desconfinamento com medidas ajustadas por região consoante a dinâmica da infeção nos diferentes concelhos.

Uma maratona e não um sprint

Com os países europeus com o mesmo dilema pela frente, esta semana o Centro Europeu de Controlo e Prevenção de Doenças publicou novas recomendações a pedir prudência e preparação antecipada. Uma das mensagens é que se está perante uma maratona e não um sprint, diz o organismo europeu, que defende que é importante criar expectativas adequadas na população.

Segundo o ECDC, Portugal está entre os 20 países que já deixaram para trás o pico de transmissão da doença. O organismo reconhece o potencial disruptivo das medidas que permitiram conter o vírus e a importância de avançar com o desconfinamento, mas alerta que levantar restrições demasiado cedo e sem um apropriado sistema de monitorização e capacidade do sistema de saúde pode causar uma «ressurgência repentina da transmissão na comunidade». O ECDC alerta que os custos podem também ser elevados: 30% da população europeia está em risco elevado, por já ter outras doenças crónicas.

O ECDC recomenda aos países que as medidas sejam ajustadas, se as condições o permitirem uma de cada vez, em áreas geográficas pequenas e localizadas. O organismo europeu alertou ainda que deve haver um intervalo suficiente para se avaliar o impacto na circulação do vírus, incidência de doença e mortalidade e afirma que até à data, a evidência sugere que o efeito pode levar duas a quatro semanas a tornar-se aparente nos sistemas de monitorização epidemiológica. Da mesma forma que o efeito de ficar em casa não foi logo visível. Quanto às restrições a levantar primeiro, o ECDC recomenda aos países que escolham medidas dirigidas a grupos etários onde a transmissão de doença de forma continuada tem menor risco de trazer fortes impactos em termos de saúde pública. «Até ao momento, isto pode aplicar-se apenas a crianças com menos de 10 anos (e que não sejam de grupos de risco), apesar de existir ainda evidência limitada sobre o papel das crianças na transmissão da doença», lê-se na avaliação de risco, que aponta ainda vários critérios a ter em conta, da necessidade de um sistema de vigilância epidemiológica robusta, capacidade para testes e garantir a capacidade de resposta do sistema de saúde, não só em termos de camas de cuidados intensivos, mas também uma recuperação da capacidade para responder outros doentes além da covid-19.

À procura de pessoas com sintomas

Outra das propostas do ECDC é que a monitorização deve incluir que percentagem da população apresenta sintomas de covid-19 e não apenas os casos hospitalizados e o número de óbitos causado pela doença. Tal como acontece na época de gripe sazonal, o conselho seria um sistema de sentinela nos centros de saúde, em que os médicos reportam doentes com sintomas compatíveis com a infeção, para se ter uma ideia mais precoce de um possível aumento de casos. Escolas e empresas também deverão entrar nesse sistema, percebendo, por exemplo, se um funcionário ou aluno que falta ficou em casa com este tipo de sintomas. Outro alerta do ECDC é a necessidade de reforço da monitorização e prevenção em lares e cuidados continuados, onde se tem verificado uma percentagem elevada das mortes pela doença – em Portugal representam mais de 40% das mortes e na região centro sobe para 60% – propondo por exemplo que os funcionários, se possível, sejam testados para o vírus duas vezes por semana. Questionado pelo SOL sobre se estas novas recomendações a nível europeu serão tidas em conta nos planos nacionais e se poderão levar ao prolongamento das atuais medidas, por forma a garantir a preparação do sistema para a próxima fase, o secretário de Estado da Saúde António Lacerda Sales sublinhou ontem que o Estado português tem seguido as orientações da OMS e do ECDC, «obviamente que adaptando sempre as orientações ao que são as nossas especificidades enquanto país». Este documento está a ser analisado junto com outras recomendações e será objeto de ponderação, disse Lacerda Sales, remetendo os anúncios sobre as próximas medidas para a próxima semana.

Reabertura a várias velocidades

A diretora-geral da Saúde tem defendido que não existe um número 'milagroso' que permita perceber quando as medidas podem ser levantadas, antes vários indicadores em estudo. O estado de emergência termina a 2 de maio e a questão deverá dominar a reunião técnica da próxima semana, havendo já alguns receios de que possa ser prematuro. Para já, o Governo decidiu impor no próximo fim de semana prolongado as mesmas medidas da Páscoa, com proibição de deslocação entre concelhos. A Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública já defendeu publicamente que se a situação epidemiológica se mantiver como até aqui, o estado de emergência deve ser prolongado. «Se se mantiver esta situação eu acredito que daqui a uma semana, quando for a altura de reavaliar, não vai ser o momento de levantar as restrições na medida em que não tivemos um verdadeiro decréscimo do número de casos», disse Ricardo Mexia.

Portugal deverá superar este sábado a barreira dos 23 mil casos e desde o passado domingo, registaram-se uma média diária de 500 casos.

Baltazar Nunes, epidemiologista e estatístico do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, que coordena um grupo de trabalho no INSA, que tem estado a dar apoio técnico ao Ministério da Saúde, explica ao SOL que a situação nacional está num ponto de estabilização com tendência decrescente.

Saber se será ou não prematuro levantar medidas na próxima semana depende de vários fatores e das medidas que estiverem em causa, considera, admitindo que poderá ser aconselhável um cenário de medidas diferenciadas no país. «Olhamos para os valores nacionais mas a distribuição desse número no espaço é importante. Se tivermos 400 casos concentrados numa área geográfica e menos noutra, pode pensar-se numa estratégia diferenciada. Depende também da medida que estiver em causa. Uma coisa são medidas associadas a maior número de contactos e contactos próximos fisicamente, outra é permitir que estejam pessoas numa sala onde é possível haver distanciamento ou permitir que as pessoas vão para parques ao ar livre onde estão afastadas».

Baltazar Nunes defende que a avaliação de risco poderá ser feita a um nível local e regional, percebendo em detalhe a dinâmica da infeção em cada zona do país. E se à partida serão desejáveis números mais baixos, depende da distribuição. «Se tivermos 400 casos numa região mas a maioria for em lares, percebe-se que a estratégia tem de ser focar nos lares e mesmo que sejam 400 casos é possível por exemplo abrir parques. Se tivermos 100 ou 200 casos de transmissão na comunidade em que não se conhece as cadeias de transmissão, não se sabe onde é que as pessoas contraíram a doença, pode ser mais difícil reabrir».

Há vida além do R0

Um dos indicadores que também está ser analisado é o chamado R0 – o número básico de reprodução do vírus, que determina o número de contágios a partir de um doente infetado. Quando o cálculo fica abaixo de 1, significa que a maioria das pessoas não infeta ninguém.

Nos cálculos para o início da epidemia em Portugal aponta-se para um R0 de 2,08. Atualmente a análise do INSA sugere para valores entre 0,9 e 1, o que dá a tal estabilização da epidemia, com tendência a decrescer. «Países como a Noruega propuseram um R0 de 0,7 para iniciar o desconfinamento, o que deixaria margem para ver o impacto das medidas sem se entrar logo numa fase em que há um risco de crescimento acelerado da transmissão», diz Baltazar Nunes.

O investigador defende que faz sentido incluir o indicador na análise, mas mais uma vez percebendo a sua variação geográfica e onde estão os doentes. «É como a ideia do há vida além do défice:, é preciso pensar além do R0 e não tomar decisões com base em apenas um único elemento».

À medida que o país começar a reabrir, será preciso continuar a vigiar este indicador, já que o risco de contágio e número de casos tende a aumentar. E quais são os patamares para manter a epidemia numa situação controlável? Para Baltazar Nunes, a ideia terá de ser a mesma: ver a velocidade de contágio mas também quem são e onde estão as pessoas infetadas. «O objetivo é conseguirmos que o aumento de casos seja o mais lento possível, protegendo os grupos de risco. Dependerá muito do patamar de onde partimos, mas o ideal será estar entre 1 e 1,2 e se possível mantermo-nos abaixo disto. A partir de 1,5 pode ser mais difícil controlar», diz. E num cenário em que ultrapasse o 2, admite que o regresso do confinamento não pode ser descartado.

«A ideia é sempre tentar que se contenha. Mesmo que esteja em 1,2, depende de quem são as pessoas que se contagiam. Se um indivíduo infetar 1,2 mas forem todos saudáveis, abaixo dos 65 anos, que isso não leve a óbitos nem a muitas pessoas hospitalizadas, será perfeito porque também desenvolvemos alguma imunidade. Nesse sentido1,5 seria melhor. A questão é se conseguimos isso mantendo um efeito de shielding (escudo) sobre os mais vulneráveis. Conseguimos fazer uma modelação teórica em que se tem em conta a população suscetível ao vírus, grupos etários, mas a dificuldade é que as populações não são estanques como nos modelos. A sociedade é dinâmica, uma pessoa com mais de 65 anos vai ter de ir à mercearia onde trabalham pessoas de outras faixas etárias, o mesmo com os cuidadores e pessoal de saúde. É preferível que o R0 esteja em valores mais controláveis para se, de um momento para o outro, nos apercebermos de que está a haver um descontrolo, ser mais fácil ajustar medidas». E a abertura por setores é também importante por isso, defende Baltazar Nunes. «Se abrirem todos os setores ao mesmo tempo, os restaurantes, os cabeleiros, é menos percetível qual foi o setor que contribuiu para o aumento da velocidade de propagação do vírus para que se possam ajustar medidas».

Quando esperar uma onda?

Baltazar explica que mantendo o R0 controlado, com medidas de distanciamento social, rastreio de contactos, a perspetiva é que mesmo que surjam picos nunca assumam grandes dimensões. Há no entanto o alerta que uma onda no inverno poderia ser maior, dado o conhecimento que existe da circulação sazonal de outros coronavírus humanos. O verão, além de permitir avaliar as estratégias de desconfinamento e perceber o que corre bem nos diferentes países, permitirá também ter mais luzes sobre a transmissão do novo vírus no inverno do hemisfério sul. Sendo certo que será preciso reforçar a capacidade de resposta, rastreio de contacto e vigilância epidemiológica. Apesar das questões éticas, Baltazar Nunes defende que todas as estratégias devem ser ponderadas, incluindo apps de rastreio de contactos, por exemplo na população mais jovem.

E se círculos de contactos reduzidos forem parte da solução?

Uma das propostas publicadas nos últimos dias e que chamou a atenção dos peritos do ECDC foi a ideia de que restringir, de alguma forma, os círculos de convivência entre as pessoas no regresso a alguma normalidade pode ser uma medida mais eficaz para achatar as curvas daqui para a frente do que o distanciamento social geral.

O trabalho publicado a 22 de abril por investigadores da Universidade de Oxford e da Universidade de Zurique, citado na avaliação de risco do ECDC, defende uma estratégia de micro-comunidades, que permitiria que as pessoas pudessem regressar ao trabalho mas também conviver, a bem da saúde mental, mas em círculos mais restritos, o que diminuiria o terreno para o vírus se propagar.

O artigo dá um exemplo para se perceber o efeito de círculos de contacto na transmissão da doença no mundo pós-quarentena: «Se as pessoas só interagirem com outras que vivam no raio de três quarteirões, seriam precisos mais de 30 eventos de transmissão para a doença percorrer 100 quarteirões». Os investigadores modelaram diferentes abordagens e concluem que uma estratégia de micro-comunidades pode ser a mais eficaz para achatar a curva, ou seja, travar uma rápida progressão do vírus, isto é, cada pessoa procurar ter círculos de contactos mais reduzidos.

Os autores dão vários exemplos de como a estratégia pode ser implementada: nos hospitais e entre os profissionais de saúde, os turnos poderiam ter as mesmas equipas escaladas, para que o grupo de colegas que trabalha junto fosse sempre o mesmo e, se possível, distribuir as pessoas com base na proximidade residencial.

Turmas com recreios em horas diferentes

Noutro tipo de organizações, poderia haver diferentes horários de trabalho, com horas de entrada e saída alternadas e intervalos por departamento para que as pessoas possam conviver em pequenos grupos. Nas escolas, organizar as turmas por anos mas também por proximidade de residência e alternar recreios.

Da mesma forma, nos lares, haver os mesmos profissionais dedicados aos idosos em vez de alternarem. E que esta preocupação pode estender-se a todos os ambientes. «Por exemplo, quando se dá assistência a familiares idosos ou vizinhos, o nosso modelo sugere que é importante que seja a mesma pessoa a dar essa resposta, em vez de haver diferentes familiares ou pessoas à vez. A pessoa a garantir esse cuidado deve ser a que tiver menos pontes de ligação a outros grupos e a que viva mais perto, para minimizar o risco de transmissão para todos os indivíduos», recomendam os investigadores. Pelo mesmo motivo, o convívio de pessoas da mesma idade que vivam sozinhas representa um risco pequeno. Mas numa casa de cinco, se cada pessoa conviver com o seu grupo de amigos, serão criados muitos atalhos para a propagação do vírus. Pela mesma ideia, grupos de crianças a brincar na rua podem criar muitos caminhos entre famílias de outra forma sem ligação. Para os investigadores, quando for levantado o confinamento, este tipo de comportamentos poderá permitir manter a curva achatada dando alguma margem às pessoas para reatarem alguns contactos. Baltazar Nunes concorda com a ideia: «Se contactar com três ou quatro pessoas de forma regular, vou poder infetar menos pessoas», diz, acreditando que poderá ser algo a ter em conta junto com as outras medidas de distanciamento social, higiene e uso de máscara em locais fechados. «Neste momento estamos confinados mas quando alguns começarem a voltar, temos de pensar todos que potencialmente podemos estar infetados e infecciosos e comportarmo-nos de maneira a pensar que temos de proteger os outros, principalmente os mais vulneráveis, que são os que têm consequências mais graves».