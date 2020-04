Cultura

25 de abril 2020

Édith Piaf. A face negra da vida em rosa

Nascida na rua, desprezada pelos pais; alimentada por uma avó com vinho tinto no biberão; infância passada na casa de putas de outra avó; suspeita de assassínio do seu primeiro empresário; amores desperdiçados; acusada de colaboracionismo com os nazis; ferida brutalmente pela morte do homem da sua vida, o pugilista Cerdan, num acidente nos Açores.