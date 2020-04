Como uma personagem das Escrituras

Em julho de 1951 ainda ninguém no Brasil perdoara a Barbosa o facto de ser simplesmente Barbosa. Ele próprio contaria, certa vez: «Eu entrava no ônibus e havia sempre alguém que me olhava com raiva. Uma velhinha, com uma criança no colo, chegou a apontar para mim e dizer para o garoto: ‘Está vendo meu filho, aquele é o cara que assassinou o Brasil!’».

