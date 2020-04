Politica

25 de abril 2020

Costa lembra que democracia não está suspensa e convida portugueses a visita virtual a São Bento para celebrar o 25 de Abril

“Habitualmente, no dia 25 de Abril, abrimos as portas para se possa conhecer os jardins e todo este espaço. Este ano, como sabemos, é especial”, lembrou chefe do Governo num vídeo publicado no Twitter.