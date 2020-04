Desde março que o Reino Unido não registava um dia tão "positivo"

Depois de no último sábado ter ultrapassado a barreira das 20 mil mortes, com mais 813 óbitos, segundo os dados já divulgados, durante as últimas 24 horas, no Reino Unido perderam a vida, devido à Covid-19, 368 pessoas.

Apesar de faltarem dados da Irlanda do Norte, a última vez que este registo foi tão baixo é preciso recuar até 30 de março, altura em que faleceram 180 doentes, sendo que o pico da crise pandémica estava ainda longe de ser atingido pelo Reino Unido.

De recordar que esta segunda feira, dia 27 de abril, depois de ter sido internado com covid-19, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, vai regressar ao seu cargo, três semanas depois.

O regresso de Boris Johnson acontece numa altura em que os números colocam o Reino Unido como o quinto país com mais mortes por covid-19, logo a seguir aos Estados Unidos da América, Itália, Espanha e França.