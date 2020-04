Covid-19. Itália com o número de mortes mais baixo desde 14 de março

Há menos mortos e menos infetados nas últimas 24 horas em solo italiano. No total, o país registou 260 vítimas mortais, ou seja, menos 155 do que no dia anterior e o número menos elevado desde o dia 14 de março, em que se tinham registado 175 mortes devido à pandemia. Desde esse dia, os números oscilaram entre as 300 e as mil mortes por dia.

Segundo os dados revelados este domingo pela Proteção Civil italiana, também o número de pessoas infectadas diminuiu, ainda que muito ligeiramente - houve menos 33 casos do que nas últimas 24 horas. Ontem, foram contabilizados 2.357 novos casos, face aos 2.324 que testaram positivo ao vírus nas últimas 24 horas.

No total, a pandemia de SARS-CoV-2 já matou 26.644 pessoas no país e 197.675 pessoas contraíram o vírus desde o início da pandemia. De momento, a Proteção Civil conta 106.103 pessoas infetadas, sendo que 2.009 continuam em unidades de cuidados intensivos.

Ainda este domingo, o primeiro-ministro Giuseppe Conte deverá falar ao país sobre o estado de confinamento e os passos seguintes em direção à abertura, que deverão começar a ser dados a partir de 4 de maio.