Revelado o sinal secreto de Isabel II quando está farta de falar com alguém

Isabel II marca presença em centenas de eventos anualmente e, ao que parece, a monarca tem um sinal secreto quando está farta de falar com alguém.

Segundo o Page Six, para terminar uma conversa, a Rainha usa o truque de rodar a aliança de casamento no dedo. Contudo, esta não parece ser a única forma da monarca se livrar de uma conversa. De acordo com a revista People, o mesmo acontece quando Isabel II está em público e muda a mala de mão. Informações confirmadas pelo historiador Hugo Vickers.

Recorde-se que, já como mostrava a série The Crown, no Palácio de Buckingham a Rainha tem um botão para este efeito.