Mais de 100 mil pessoas já venceram a covid-19 em Espanha

Nas últimas 24 horas, 2.144 pessoas diagnosticadas com covid-19 receberam alta hospitalar em Espanha, fazendo assim com que o país ultrapassasse a barreira dos 100 mil recuperados. No total, 100.875 infetados derrotaram o novo coronavírus.

De acordo com as autoridades de Saúde espanholas, há registo de 1.831 novos casos. No total, o país contabiliza 209.465 infetados.

Nas últimas 24 horas, registaram-se ainda 331 mortes por covid-19, mais 43 que na véspera, dia em que se registou o menor número diário de óbitos das últimas semanas. No total, a covid-19 já fez 23.521 vítimas mortais em Espanha.