PEV questiona Governo acerca de material de proteção individual cobrado a utentes

O Grupo Parlamentar Os Verdes questionou o Governo acerca do “pagamento pelos utentes de equipamentos de proteção individual utilizados por profissionais de saúde” de grupos do setor privado, nomeadamente, a CUF e o grupo Lusíadas Saúde.

Para além de “imoral”, o grupo considera que esta ação é “inaceitável” e que a “situação em que vivemos não pode servir de pretexto para qualquer aproveitamento”.

Através do ministério da Saúde, o grupo parlamentar do Partido Ecologista “Os Verdes” questiona se o Governo tinha conhecimento destas cobranças, “qual é a posição do Governo quanto à legitimidade desta medida”, e se já foram tomadas ou estão previstas tomar ser tomadas algumas medidas que ponham fim à situação.