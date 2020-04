App vai permitir saber se esteve em contacto com alguém infectado. Será voluntária e depende de ter o bluetooth ligado

Uma app desenvolvida por investigadores do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC) vai permitir rastrear contactos de pessoas diagnosticadas com covid-19, alertando os utilizadores caso nos 14 dias anteriores se tenham cruzado com alguém entretanto diagnosticado com o coronavírus. Depois de António Costa ter admitido na semana passada que a DGS poderia ter acesso a dados móveis para alertar os portugueses para rastreio de contactos, o jornal Público escreve hoje que a plataforma é apresentada esta segunda-feira.

De acordo com o diário, a aplicação monitorCovid19.pt vai ser apresentada durante uma visita ao Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP), um dos parceiros do projecto, onde estarão presentes Manuel Heitor, ministro da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior, Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e Ana Abrunhosa, ministra da Coesão Territorial.

A app será de uso voluntário e funcionará a partir de bluetooth e não através do acesso a dados móveis. "“No fundo, o que os telemóveis com a aplicação vão fazer é enviar beeps a telemóveis com a aplicação na zona. E receber beeps desses telemóveis. Estes beeps são números completamente anónimos e, sem contexto, são como ‘lixo’ digital, não fazem sentido”, adiantou ao Público Rui Oliveira, administrador do INESC TEC.

Segundo o mesmo diário, a app ainda não tem data para arrancar. Antes do lançamento será feita uma avaliação independente da protecção de dados por parte do Centro Nacional de Cibersegurança.