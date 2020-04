Casas. Avaliação bancária cai para 1110 euros em março

O valor mediano de avaliação bancária foi de 1110 euros em março, menos um euro do que o observado no mês precedente, refletindo já parcialmente os efeitos da pandemia covid-19. A informação foi avançada pelo Instituto Nacional de Estastística (INE), mas ainda assim, representa um aumento de 10,3% face a igual período do ano passado. Feitas as contas, representa o primeiro recuou em 48 meses.

A nível regional, a maior subida face ao mês anterior registou-se na Região Autónoma da Madeira (2,2%) e a descida mais acentuada foi observada no Alentejo (-1,7%). Mas em comparação com o período homólogo, o valor mediano das avaliações cresceu 10,3% e a taxa de variação homóloga mais elevada para o conjunto das avaliações verificou-se na Área Metropolitana de Lisboa (12,1%), com a menor foi registada no Alentejo (1,8%).

No mês em análise, o valor mediano de avaliação bancária de apartamentos foi 1.209 euros por metro quadrado, aumentando 11,7% relativamente ao mês homólogo, enquanto o valor mediano da avaliação bancária das moradias foi de 923 euros por metro quadrado, o que representa uma subida de 5,1% em relação mesmo mês do ano anterior.