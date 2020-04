Diogo Amaral faz visita surpresa à mãe... mas cumprindo normas de segurança

A mãe do ator não via os netos há mais de um mês.

Devido à pandemia do novo coronavírus, a mãe de Diogo Amaral não via os netos há mais de um mês. O ator decidiu surpreendê-la com uma visita surpresa... mas cumprindo as normas de segurança.

Na sua conta de Instagram, Diogo Amaral partilhou uma fotografia onde se pode ver a mãe em contacto com o filho mais velho do ator, Mateus, fruto da relação com a atriz Vera Kolodzig, com um vidro de um automóvel a separá-los.

"Luvas, máscara e separados por vidro. 2020 no seu melhor", escreveu na legenda da foto, onde se pode ver a mãe e filho do ator, ambos com a mãe do vidro.