Influencer organiza festa em plena pandemia mundial e fãs não perdoam

Além de milhares de críticas, a "musa do fitness" acabou por perder muitos seguidores e dois patrocínios com marcas.

Gabriela Pugliesi, uma das maiores influencers brasileiras, organizou uma festa na sua casa, em São Paulo, onde se regista o maior número de casos de covid-19 no Brasil, e partilhou alguns vídeos e fotografias nas redes sociais. Em plena pandemia mundial, os fãs não perdoaram a atitude de Pugliesi, também conhecida como "musa do fitness", e além de milhares de críticas, esta acabou por perder muitos seguidores e dois patrocínios com marcas.

Pugliesi chegou mesmo a ser infetada pelo novo coronavírus e já emitiu um pedido de desculpas aos seus seguidores pela organização da festa. "Só estou a fazer este vídeo para pedir desculpa, do fundo do meu coração. (...) Eu passei-me, postei, falei besteira.... Estou extremamente arrependida. Fui irresponsável e imatura. Errei porque não é para juntar gente em casa, porque há gente a passar dificuldades, porque é ofensivo, porque não ajuda (...). A quarentena está difícil para mim, mas está muito mais difícil para outras pessoas, e logo eu que faço questão de falar sempre como a vida é maravilhosa", afirmou no vídeo que partilhou na sua página oficial de Instagram. A influencer eliminou ainda as fotografias e os diretos feitos na noite de sábado.