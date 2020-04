Morreu enfermeiro que lutou contra a covid-19 ao lado de Boris Johnson

Lami, natural das Filipinas, trabalhava no Reino Unido há 12 anos.

Larni Zuniga, um enfermeiro do Serviço Nacional de Saúde britânico (NHS- sigla em inglês), e que esteve internado na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital St. Thomas, em Londres, ao mesmo tempo que o primeiro-ministro Boris Johnson, acabou por morrer devido à covid-19.

Segundo a família do enfermeiro, de 54 anos, citada pela imprensa britânica, Lami estava a receber tratamento na mesma UCI onde foi tratado Boris Johnson, há mais de três semanas.

“Larni era um verdadeiro profissional, que tocou a vida de muitos. Ele fez uma tremenda diferença na vida de muitas pessoas e foi altamente respeitado por pacientes e colegas", disse uma prima de Lami, que também trabalha como enfermeira, acrescentando que o seu familiar era considerado “um dos pacientes mais doentes” daquela unidade.

Lami, natural das Filipinas, trabalhava no Reino Unido há 12 anos, e não via a família há cinco. Era casado, tinha filhos, e estava a tentar que a mulher se juntasse a ele no Reino Unido.

Na plataforma Go Fund Me foi criada uma angariação de fundos para ajudar a família.