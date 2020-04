Sondagem: Marcelo à beira de novo recorde

Primeira sondagem sobre as Presidenciais 2021 - Eurosondagem/Associação Mutualista Montepio - dá a Marcelo mais três décimas do que Mário Soares obteve na reeleição em 1991 (70,4%).

Em 1991, Mário Soares foi reeleito com 70,35% dos votos dos portugueses, o que constitui um recorde de votação na democracia portuguesa. Na altura, O PSD de Cavaco Silva não apresentou candidato, dando implícito apoio ao Presidente recandidato. Basílio Horta (na altura no CDS) obteve pouco mais de 14%, Carlos Carvalhas (PCP) ficou praticamente nos 13% e Carlos Marques (UDP) abaixo dos 3%.

Ora, na primeira sondagem com os putativos candidatos às Presidenciais de 2021, realizada esta semana pela Eurosondagem para o SOL, com o patrocínio da Associação Mutualista Montepio, Marcelo Rebelo de Sousa obtém 70.7% das intenções de voto dos portugueses, ultrapassando por três décimas percentuais esse melhor resultado eleitoral de sempre do pós-25 de Abril em Portugal, pertença de Mário Soares.

Duelos à margem de Marcelo

No quadro de putativos candidatos apresentado aos inquiridos, Ana Gomes (PS) e Marisa Matias (BE) disputam a segunda posição, muito embora ambas abaixo dos dois dígitos percentuais.

A diplomata socialista, com 8,4%, tem ligeira vantagem sobre a eurodeputada bloquista, que reune 7,2% - recorde-se que Marisa Matias, em 2016, chegou aos 10,13%, votação que lhe permitiu ficar apenas atrás de Marcelo Rebelo de Sousa (eleito à primeira volta com 52% dos votos) e do sociaislista Sampaio da Nóvoa (22,88%) e à frente da também socialista Maria de Belém (4,24% e do comunista Edgar Silva (3,95%).

Nesta sondagem, o deputado do Chega André Ventura (5,5%) disputa o quarto lugar com o ex-coordenador da CGTP Arménio Carlos (5,2%). Já eventuais candidatos do PAN (André Silva) e da IL (Cotrim Figueiredo) não têm expressão.

FICHA TÉCNICA: Estudo de Opinião efetuado pela Eurosondagem para o jornal O SOL, o Porto Canal, Açoreano Oriental, Correio do Minho, Diário de Aveiro, Diário Insular dos Açores, Diário de Coimbra, Diário de Leiria, Diário de Viseu, Postal do Algarve, O Setubalense e Oeiras Actual (C.M.Oeiras), com o patrocínio da Associação Mutualista Montepio, com o patrocínio da Associação Mutualista Montepio, de 20 a 23 de Abril de 2020. Entrevistas telefónicas, realizadas por entrevistadores selecionados e supervisionados, para telemóveis e telefones da rede fixa. O Universo é a população com 18 anos ou mais, residente em Portugal Continental. Amostra estratificada por Região, e aleatória no que conserve ao Sexo e Faixa Etária. Foram efetuadas 1220 tentativas de entrevistas e, destas, 172 (14,1%) não aceitaram colaborar no Estudo de Opinião. Foram validadas 1048 Entrevistas, O erro máximo da Amostra é de 3,03%, para um grau de probabilidade de 95,0%. Um exemplar deste Estudo de Opinião está depositado na Entidade Reguladora para a Comunicação Social Lisboa, 24 de abril de 2020 O Responsável Técnico da Eurosondagem Rui Oliveira Costa