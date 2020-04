Homem detido em flagrante a asfixiar ex-companheira ao lado de bebé de 20 meses

O caso ocorreu no Seixal.

A GNR do Seixal salvou uma jovem de 22 anos que estava a ser asfixiada pelo ex-companheiro em Fernão Ferro, este domingo. Depois de terem ouvido gritos, os vizinhos decidiram alertar as autoridades locais.

Quando os operacionais chegaram ao local, a vítima estava na sala de estar a ser asfixiada pelo companheiro, onde estava também presente o filho do casal de 20 meses. A vítima foi assistida no local, sem necessidade de tratamento hospitalar e o homem detido pelos militares.

O homem apresenta antecedentes criminais por crimes de violência doméstica contra a ex-companheira. A relação entre ambos já tinha sido terminada pela mulher, no entanto, este utilizou a desculpa de ter de ir buscar os seus pertences para entrar dentro da ex-residência e quando se iniciou uma discussão entre ambos, este partiu para a agressão.

O agressor vai ser ouvido, esta segunda-feira, no Tribunal do Seixal, onde lhe serão aplicadas as medidas de coação tidas como adequadas.