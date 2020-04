Quase 200 mil pessoas já foram infetadas com covid-19 em Itália

Nas últimas 24 horas, registaram-se mais 333 vítimas mortais infetadas com covid-19 em Itália e 1.730 novos casos, o que representa uma subida no número de óbitos comparativamente aos números registados no fim de semana. No número de óbitos regista-se uma subida de 1,2% - no domingo tinham sido confirmados 260 vítimas mortais. Já morrerm 26.977 pessoas em Itália devido ao novo coronavírus.

No número de casos, ocorreu um aumento de 0,9%, inferior aos 1,2% de ontem - tinham sido registados 2.324 casos no último boletim. No total, 105.813 estão atualmente infetadas com covid-19 em Itália. Desde o ínicio da pandemia, registaram-se 199.414 casos no segundo país do mundo com mais casos de covid-19, depois dos EUA.

1.696 pessoas recuperaram nas últimas 24 horas. No total, 66.624 pessoas venceram o vírus no país. 20.353 permanecem hospitalizadas, das quais 1.956 estão nos cuidados intensivos.