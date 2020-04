Covid-19 pode provocar "uma catástrofe de incêndios" em Portugal

O novo coronavírus pode vir a provocar "uma catástrofe de incêndios" em Portugal, de acordo com a Fixando, uma plataforma online portuguesa criada com o intuito de facilitar a contratação de serviçps locais, que decidiu realizar um inquérito à população portuguesa sobre os seus terrenos. Segundo o inquérito, realizado a 600 proprietários de terrenos em Portugal, a grande maioria não está a assegurar a limpeza de terrenos em Portugal. 58% afirmou ainda não ter limpo os seus terrenos e 46% assume ainda não o ter feito por falta de rendimentos.

Num questionário partilhado com os profissionais inscritos na Fixando na categoria de limpeza de terrenos, 77% afirma ter sentido uma grande quebra na procura dos serviços depois dos primeiros casos de covid-19 começarem a surgir no país. 44% dos profissionais indicam que essa quebra ascende a 80% nos seus rendimentos. “É essencial assegurar a limpeza, pois devemos evitar juntar a uma crise Covid, uma catástrofe de incêndios nunca antes vista em Portugal”, aleta um profissional, de acordo com a nota da Fixando, enviada às redações.

Segundo os profissionais de limpeza de terrenos, além da falta de rendimentos, a "excessiva penalização legal exercida pelas autoridades – juntas de freguesia e câmaras municipais – que acabam por multar os proprietários para ganharem a dobrar com as multas aplicadas, acabando eles próprios por executar a limpeza, nem sempre facilitando a saudável concorrência de pequenos e médios profissionais", apontam.