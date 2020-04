Setor aeronáutico vai perder 110 mil milhões

Atualmente, as quebras no tráfego aéreo europeu chegam aos 89%.

A Organização Europeia para a Segurança da Navegação Aérea (Eurocontrol) estimou que o setor aeronáutico europeu vá perder 110 mil milhões de euros este ano devido à pandemia de covid-19, entre companhias aéreas, aeroportos e prestadores de serviço.

Nesta análise publicada no seu 'site' a Eurocontrol traça dois diferentes "cenários de tráfego" relacionados com a recuperação do setor, que regista atualmente quebras de operação na ordem dos 90% dadas as medidas restritivas adotadas pelos Estados-membros da União Europeia para tentar conter a propagação da pandemia (incluindo limitações nas viagens entre países).

E, segundo a organização europeia, enquanto uma abordagem coordenada entre os Estados-membros iria permitir "o início da recuperação em meados de junho, com a total retoma em julho", a adoção de medidas descoordenadas a nível comunitário "iria afetar significativamente a taxa de recuperação".

Frisando que estes dois cenários dependem "muito de variáveis como a duração e a dimensão da pandemia em toda a Europa, que ainda não são claras", a Eurocontrol afirma já como adquirido que, "se as companhias aéreas tiverem de cumprir um conjunto de regulamentos à partida e outro conjunto quando o voo chega a outro Estado-membro, isso será particularmente oneroso para o setor".

Então, no que toca ao cenário das medidas coordenadas, que prevê uma abordagem comum para estabelecer procedimentos operacionais e para levantar as restrições nacionais, a Eurocontrol prevê uma quebra de 45% (menos cinco milhões) nos voos realizados este ano dentro da Europa face ao período homólogo de 2019.

Os números pioram no caso de um cenário oposto, já que se cada país europeu começa a ditar as suas regras, as quebras na operação podem chegar aos 57% em 2020 (menos 6,2 milhões de voos) a nível europeu, também face ao ano anterior.

Atualmente, as quebras no tráfego aéreo europeu chegam aos 89%, com os voos de passageiros praticamente parados. Esta percentagem compara com uma redução de 41% em meados de março.

Ainda segundo a Eurocontrol, em média, estão a ser efetuados por dia cerca de 3.000 a 4.000 voos na Europa, menos 20 a 30 mil do que no mesmo período de 2019.