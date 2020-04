Rock in Rio. Foo Fighters, The National e Liam Gallagher certos em 2021

Cidade do Rock, 19 de junho de 2021. A festa vai, pelo menos neste dia, fazer-se da mesma forma, com Foo Fighters, The National e Liam Gallagher a subir ao palco mundo do Rock in Rio. A confirmação do alinhamento inicialmente pensado para o dia 21 de junho deste ano vai manter-se, confirmou ontem a organização do festival em comunicado.

Quem já comprou bilhetes para a edição deste ano não precisa de fazer mais nada, uma vez que os ingressos serão válidos para a nova data, “não sendo necessária qualquer revalidação ou troca”, diz a mesma nota. “O mesmo aplica-se a todos os que adquiriram passe para o primeiro fim de semana de festival, que se mantém agora válido para os dias 19 e 20 de junho de 2021”.

A 9.ª edição do Rock in Rio Lisboa vai realizar-se nos dias 19, 20, 26 e 27 de junho de 2021, no Parque da Bela Vista, tendo sido reagendada devido à pandemia.

Quanto aos restantes nomes inicialmente confirmados, como The Black Eyed Peas, Post Malone, Duran Duran, Anitta, A-ha, Camila Cabello ou Bush, ainda não há novidades.

A organização já fez saber que, caso um destes artistas não compareça no alinhamento da edição de 2021, os festivaleiros têm opções.

“Caso algum dos artistas inicialmente previstos para atuar no Palco Mundo em 2020 não se confirme para a edição de 2021, os portadores de bilhete para esse dia específico poderão trocar o seu bilhete para uma data à escolha, efetuando um processo de revalidação do mesmo, ou solicitar o reembolso no prazo de 30 dias a contar da data da ‘não confirmação’”.