Pediatras britânicos alertam para nova doença que pode estar relacionada com o novo coronavírus

Ao longo das últimas semanas foi registado um aumento de casos de crianças com um quadro clínico que sobrepõe sintomas de um síndrome de choque tóxico com síndrome Kawasaki.

A Associação de Pediatras de Cuidados Intensivos do Reino Unido está preocupada com um “aumento aparente no número de crianças de todas as idades com um estado inflamatório multissistémico que requer cuidados intensivos em Londres e também em outras regiões do Reino Unido” ao longo das últimas três semanas.

Uma carta dirigida aos médicos em que fazem o alerta sugere que o problema pode estar relacionado com o novo coronavírus, apesar de ter sido detetado em crianças com e sem covid-19. Segundo testes realizados, algumas das crianças já haviam sido infetadas com o coronavírus SARS-CoV-2, a designação científica para o novo coronavírus.

Segundo a organização, estes casos detetados “sobrepõem sintomas de um síndrome de choque tóxico com o atípico síndrome Kawasaki”, com parâmetros de análises ao sangue consistentes com casos severos de covid-19 em crianças.

Algumas das crianças afetadas têm manifestado sintomas tão graves que obrigam ao seu internamento nos cuidados intensivos e é citado um caso em que foi mesmo necessário o recurso à oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO).

De acordo com o balanço desta segunda-feira do Ministério da Saúde britânico, o Reino Unido registou já mais de 21 mil mortes relacionadas com a covid-19. O número de casos confirmados no país ultrapassou já os 150 mil.