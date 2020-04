Mais de 23 mil pessoas morreram infetadas com covid-19 em França

Nas últimas 24 horas, morreram 437 pessoas infetadas com covid-19 em França. No país, já morreram 23.293 pessoas devido ao novo coronavírus desde o ínicio da pandemia.

Até à data foram registados 128.339 casos do novo coronavírus no país. 28.055 pessoas estão hospitalizadas, menos 162 do que as registadas no domingo, das quais 4.608 estão em Unidades de Cuidados Intensivos.

Desde o início da pandemia, as autoridades francesas registaram 128.339 casos confirmados de covid-19.