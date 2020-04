Agressões de PSP a menor investigadas

As agressões que terão envolvido um agente da PSP e um menor da instituição social ocorreram depois de a polícia ter sido solicitada por uma funcionária do lar.

Alegadas agressões de um agente da PSP a um menor de um lar de acolhimento

de jovens, em Coimbra, ocorreram ontem e estão a ser investigadas pela PSP. “Durante a ocorrência terá sido gravado um vídeo em que se visualiza um polícia a exercer força sobre um rapaz. Este vídeo chegou ao conhecimento desta polícia”, avançou, em comunicado, o Comando Distrital da PSP de Coimbra.

A PSP abriu um inquérito para apurar as circunstâncias do caso, que aconteceu no Lar de São Martinho. Na nota divulgada, a PSP explicou que vai investigar “o contexto da ocorrência e identificar os intervenientes”. Depois, comunicará a ocorrência ao Ministério Público.

As agressões que terão envolvido um agente da PSP e um menor da instituição social ocorreram depois de a polícia ter sido solicitada por uma funcionária do lar, que alega que alguns jovens estavam a provocar distúrbios durante a madrugada.