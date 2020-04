Número diário de mortos e de novos infetados volta a cair em Espanha

Morreram 301 pessoas de covid-19 nas últimas 24 horas em Espanha, menos 30 do que no balanço diário anterior. No total, o país regista já 23.822 óbitos desde o início do surto.

Surgiram 1.308 novos casos de covid-19, elevando para 210.773 o número de infetados, ainda que tenha havido uma quebra no aumento em relação aos dados anteriores.

O número de recuperados também continua a aumentar e 102.548 pessoas foram já consideradas curadas, 1.673 nas últimas 24 horas.