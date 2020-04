Lucro do HSBC recua 56,8% no primeiro trimestre de 2020

Lucros do HSBC foram de 1648 milhões de euros. O maior banco europeu alerta que os efeitos da pandemia vão reduzir os lucros dos seus negócios e observa que tem planos para cortas nas despesas operacionais para compensar a queda na receita.

O lucro líquido do banco HSBC sofreu uma queda de 56,8% para os 1648 milhões de euros no primeiro trimestre de 2020, na sequência do impacto da crise provocada pela pandemia de covid-19.

Aquele que é considerado o maior banco da Europa publicou esta terça-feira os resultados do grupo no seu site, numa publicação onde presidente, Noel Quinn, culpou o novo coronavírus pelo “aumento nas perdas de crédito esperadas” nos três primeiros meses deste ano, o que reduziu os lucros.

Fazendo uma previsão de 2020, o HSBC alerta que os efeitos da covid-19 na economia vão, provavelmente, reduzir os lucros dos seus negócios e observa que tem planos para reduzir as despesas operacionais para compensar a queda na receita.

Recorde-se que para combater a pandemia de covid-19, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.