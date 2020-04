"Fiz sexo com o Dennis Rodman em todas as instalações dos Bulls"

Novas revelações a propósito do documentário The Last Dance.

Carmen Electra, que foi casada com Dennis Rodman na década de 90, acabou por recordar alguns momentos da relação que viveu com o ex-basquetebolista na NBA e acabou por fazer revelações que estão a dar que falar.

Em entrevista ao Los Angeles Times, a propósito do documentário The Last Dance, que retrata a última temporada de Michael Jordan nos Chicago Bulls, equipa em que também Rodman jogava, a atriz relembrou um episódio em particular.

“Um dia a equipa teve o dia de folga. O Dennis disse que tinha uma surpresa para mim, vendou-me os olhos e levou-me na sua moto. Quanto tirei a venda estava no centro de treinos dos Bulls”, começou por recordar.

“Foi uma loucura. Éramos como duas crianças numa fábrica de caramelos. Fizemos sexo em todos os malditos lugares. Na sala de recuperação, no ginásio… no pavilhão”, disse.

“O Dennis deu-me a sua camisola – ele dava-a sempre a algum adepto – e levou-me para o balneário. De repente, ali estava eu com todos os jogadores, com o Michael Jordan a abrir garrafas. Acabei com a minhas roupa e cabelo todos molhados. Foi uma honra ter partilhado aquele momento com eles”, concluiu.

Recentemente, o antigo basquetebolista também surpreendeu ao revelar o número de mulheres com quem dormiu ao longo dos anos.

"Estive com mais de 2.000 mulheres durante a minha carreira desportiva e pelo menos 500 não eram prostitutas", admitiu Dennis Rodman.