Jesualdo Ferreira perde irmã em incêndio

A irmã do treinador acabou por morrer na sequência de um incêndio na sua habitação.

Jesualdo Ferreira está de luto. A irmã do treinador português morreu na sequência de um incêndio, esta segunda-feira, em Mirandela.

A informação foi avançada pela estação local Rádio Terra Quente FM e confirmada pela mulher do técnico, Zulmira Ferreira, nas redes sociais.

A irmã do treinador, Maria Manuela Ferreira, de 80 anos, ainda foi transportada para o hospital , depois de um incêndio deflagrar no primeiro andar do prédio onde vivia, mas acabou por não resistir.

Nas redes sociais, Zulmira Ferreira partilhou duas fotografias com a cunhada. "Não consigo admitir", "Só gostava de acordar deste pesadelo", escreveu.