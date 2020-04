PS abre reflexão sobre os impactos da pandemia

O PS vai abrir uma reflexão sobre os impactos da pandemia na sociedade portuguesa e as políticas adequadas para responder à crise económica e social. As conferências serão transmitidas no facebook do PS e contam com a participação do ex-ministro Paulo Pedroso, que saiu recentemente do partido, o economista Ricardo Pais Mamede e o antigo eurodeputado do PS Francisco Assis.

“A primeira conferência online, no dia 1 de maio, às 18h30, irá debater o futuro dos direitos sociais e contará com a participação de Paulo Pedroso e Carlos Farinha Ramos, sob a moderação de Susana Ramos, Secretária Nacional para o Trabalho”, de acordo com uma nota do Partido Socialista.

No dia 8 de maio, Pedro Adão e Silva e Sara Falcão vão debater as medidas para ultrapassar a crise no emprego. Francisco Assis participa na conferência sobre a resposta da União Europeia à pandemia com Ricardo Pais Mamede, no dia 22 de maio. A última conferência é sobre o futuro da democracia no mundo com Filipe Nunes e Tiago Fernandes.