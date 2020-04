Desinfeção nas escolas começa esta quarta-feira

A desinfeção nas escolas arranca esta quarta-feira e será feita pelos militares do Exército e da Marinha. Segundo João Gomes Cravinho, ministro da Defesa Nacional, os trabalhos de desinfeção serão feitos “para que possa haver retoma do ensino” e de forma faseada, começando pelas escolas que estiveram abertas durante o estado de emergência para acolher os filhos dos profissionais de saúde e de segurança. Depois das escolas prioritárias, os militares passarão “para outras escolas que têm menos necessidade, porque terão uma carga viral mais baixa”, já que estiveram fechadas durante algum tempo.

No total, estarão destacados cerca de 400 militares, divididos por 80 equipas – 60 do Exército e 20 da Marinha. João Gomes Cravinho, à margem de uma visita ao Hospital do Espírito Santo de Évora e do Centro Militar de Saúde, não adiantou quantas escolas vão ser desinfetadas, apenas que estão incluídos todos os estabelecimentos de ensino em que seja "necessário".

Hoje, o ministro da Defesa junta-se a Tiago Brandão Rodrigues, ministro da Educação, numa escola na Amadora a propósito do início da desinfeção dos estabelecimentos escolares.