PEV alerta para máscaras e luvas no chão

O Partido Ecologista Os Verdes entregou, hoje, no Parlamento, um projeto de resolução a recomendar ao Governo que promova “uma intensa campanha de informação sobre as melhores práticas de deposição de resíduos, como máscaras e luvas”

“O problema foi que muitas pessoas, de forma inaceitável, começaram a deitar as máscaras e as luvas descartáveis para o chão. Outras pessoas, por desconhecimento, entenderam, que pela composição do material, era correto depositá-lo no depósito de resíduos destinado ao plástico e embalagens. A recomendação, contudo, é que esse material seja colocado num saco e que este saco seja depositado no contentor destinado a resíduos indiferenciados”, refere o diploma.

Para o PEV, é fundamental promover uma campanha de informação de “uma forma eficaz, sob pena de se estar a acrescentar um problema (resíduos) a outro problema (pandemia).