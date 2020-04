Pentágono partilha três vídeos de OVNIs filmados pela Marinha norte-americana

O Pentágono divulgou oficialmente três vídeos de objetos voadores não identificados (OVNIs), filmados por membros da Marinha norte-americana. Apesar destas imagens já terem sido partilhadas anteriormente pelo New York Times, esta foi a primeira vez que o Pentágono confirmou a autenticidade das mesmas.

O Pentágono decidiu partilhar os vídeos para "esclarecer quaisquer equívocos sobre se as imagens que circulavam eram reais ou não", segundo um comunicado do departamento da Defesa dos EUA. Segundo a CNN, estes vídeos foram gravados em novembro de 2004 e e em janeiro de 2015.

"Após uma análise minuciosa, o departamento decidiu que autorizar a divulgação destes vídeos não revela nenhum sistema ou capacidade sensível e não afeta nenhuma investigação sobre as incursões no espaço aéreo militar por fenómenos aéreos não identificados. O DOD [Departamento de Defesa] está a divulgar os vídeos para esclarecer quaisquer equívocos do público sobre se as imagens que circulavam eram reais ou não ou se existem mais vídeos. Os fenómenos aéreos observados nos vídeos continuam caracterizados como 'não identificados'", pode ler-se na nota.