Número de óbitos volta a subir no Reino Unido

Nas últimas 24 horas foram registados mais 585 óbitos no Reino Unido devido ao novo coronavírus. Este número representa um aumento comparativamente aos números registados nos últimos dois dias - 413 no domingo e 360 na segunda-feira, os mais baixos desde o ínicio de março.

O diretor-geral da Saúde de Inglaterra, Chris Witty, afirma que adescida dos últimos dois dias se pode dever aos registos dos óbitos durante o fim de semana por parte dos profissionais de saúde serem mais demorados, logo, pode ser esperado um aumento no número de vítimas mortais durante os próximos dias. No total, já morreram 21.678 pessoas infetadas com covid-19 no país.

Foram confirmados ainda mais 3.996 casos, elevando assim o número de pessoas infetadas com o novo coronavírus para 16.1145. Dos pacientes infetados, estão hospitalizados 17.796, segundo o ministro da Saúde, Matt Hancock.