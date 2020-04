Aos 100 anos, Armindo vence luta contra a covid-19

No vídeo partilhado pelo Serviço Nacional de Saúde pode ver-se os profissionais de saúde a aplaudirem Armindo, na sua saída do hospital, onde esteve 24 dias internado.

O Serviço Nacional de Saúde partilhou, esta terça-feira, um vídeo de esperança para a população portuguesa. O protagonista é Armindo, um homem de 100 anos que venceu a covid-19. "Este é mais um caso de sucesso na recuperação da Covid-19. O Sr. Armindo, de 100 anos, é um resistente e já está em casa. Juntos estamos a vencer o vírus!", pode ler-se na descrição do vídeo.

O idoso esteve internado no Serviço de Doenças Infecciosas do Hospital Curry Cabral, em Lisboa, durante 24 dias. No vídeo pode ver-se os profissionais de saúde a aplaudirem Armindo, na sua saída do hospital.