Covid-19. Detidas 101 pessoas por desobediência e encerrados 226 estabelecimentos

Ministério da Administração Interna insiste "no cumprimento rigoroso das medidas impostas pelo Estado de Emergência".

No terceiro estado de emergência implementado pelo Governo, desde 18 de abril até às 17 horas desta terça-feira, foram detidas 101 pessoas por desobediência – 34 das quais à obrigação de confinamento – e encerrados 226 estabelecimentos por incumprimento das normas estabelecidas, avançou o Ministério da Administração Interna (MAI) em comunicado.

Na nota divulgada, o MAI adiantou que "34 pessoas foram detidas por desobediência à obrigação de confinamento obrigatório, 1 por desobediência ao dever especial de confinamento, 48 por desobediência ao dever geral de recolhimento domiciliário, 7 por desobediência ao encerramento de instalações e estabelecimentos, 1 por desobediência às regras de funcionamento do comércio a retalho, 3 por desobediência às regras de funcionamento na prestação de serviços e 7 por resistência/coação".

Com o fim do estado de emergência à porta, a tutela insiste "no cumprimento rigoroso das medidas impostas pelo Estado de Emergência".

Em Portugal, recorde-se, o novo coronavírus já fez 948 mortes e 24322 infetados.