Teletrabalho. Repórter veste só parte de cima do fato e momento torna-se viral nas redes sociais

Com o aparecimento do coronavírus, muitos funcionários começaram a fazer o seu trabalho a partir de casa. Incluindo repórteres. Will Reeve, repórter da ABC, protagonizou um momento insólito, na passada quinta-feira, durante a sua participação no programa Good Morning America e mostrou que é preciso ter alguns cuidados com a imagem, mesmo trabalhando a partir de casa.

Reeve colocou um fato para a videochamada visto ir aparecer na televisão em direto, no entanto, vestiu só a parte de cima do fato. E quando surgiu num plano mais aberto, quem assistia ao programa percebeu que o repórter estava sem calças. O momento já se tornou viral nas redes sociais. Reeve ainda não reagiu à situação.

This quarantine is already affecting my vision, nobody sees something strange at the end? Or am I the only one who sees reporter Will Reeve without pants! pic.twitter.com/J9DDIRB6CF