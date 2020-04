Artista italiano homenageia médicos com estátua em Times Squares

"Queria representar um homem ajoelhado, porque acredito que, mais do que nunca, nos sentimos impotentes diante do que está acontecendo", explicou o artista a um jornal local.

A estátua de um médico em Times Squares, no estado de Nova Iorque, de joelhos, braços para cima e olhos no céu está a tornar-se o símbolo da luta contra a covid-19 no país. Sergio Furnari, o artista italiano que fez a obra apelidada de "Monumento do Herói da Covid", afirma que quis homenagear os heróis que estão na linha da frente de combate contra o coronavírus, que já deixou mais de 1 milhão de pessoas infetadas nos EUA, o país mais afetado do mundo pela doença.

"Queria representar um homem ajoelhado, porque acredito que, mais do que nunca, nos sentimos impotentes diante do que está acontecendo", explicou Furnari a um jornal local "São eles, médicos e enfermeiros, que colocam suas vidas em risco todos os dias para salvar a vida de outras pessoas. E eles fazem isso com um senso de dever, responsabilidade e humildade. Virar as mãos para o céu, para mim é um forte símbolo espiritual de grande consciência, paixão, devoção ", concluiu o artista.