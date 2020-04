Alexandra Lencastre recordou casamento com Virgílio Castelo: "As mulheres andavam todas atrás dele e eu cheia de ciúmes.."

Alexandra Lencastre recordou o casamento com o ator Virgílio Castelo, com quem esteve casada durante seis anos, em conversa com a apresentadora Júlia Pinheiro, esta segunda-feira.

Apesar de divorciados, os atores continuam a ser bons amigos. No entanto, Alexandra admitiu que nem sempre foi fácil conviver com o ator. "Ele mudou tanto. Ele tratava-me tão mal... Ele era aquele macho latino, as mulheres andavam todas atrás dele e eu cheia de ciúmes... Era uma chata", disse. "Ele era um dos homens mais bonitos do país e naquela altura parece que faziam fila... todas mais giras que eu, mais altas do que eu", acrescentou. "Entendemo-nos muito bem, excepto quando casamos", reconheceu a atriz.