Operações no Terminal de Cruzeiros de Santa Apolónia suspensas depois de funcionário ter testado positivo à covid-19

As operações no Terminal de Cruzeiros Santa Apolónia, em Lisboa, foram suspensas depois de um dos trabalhadores ter testado positivo à covid-19, de acordo com um comunicado do grupo ETE, que gere o terminal.

"Um trabalhador portuário do grupo, em funções no Terminal de Santa Apolónia, acusou positivo no teste de Covid-19”, pode ler-se no comunicado.“De imediato, foram tomadas as medidas necessárias para salvaguardar a saúde pública em geral e dos […] trabalhadores, em particular”, garante a empresa, que diz ainda ter efetuado a desinfeção das instalações e de todos os equipamentos depois de ter conhecimento da situação.

A empresa garante ainda que foram "identificados todos os trabalhadores que interagiram" com o infetado e que essas pessoas se encontram em "período de quarentena" e irão ser submetidas a testes ao novo coronavírus, esta quarta-feira.