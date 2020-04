Covid-19. Luz verde para reabrir, aos poucos e com avaliação à semana para conter possível segunda onda

Hipótese de reabertura por regiões não foi abordada na reunião técnica que juntou ontem peritos e altas figuras do Estado no Infarmed. DGS vai dar matriz de indicadores ao Governo para apoiar decisões e haverá uma nova reunião dia 15, antes da data apontada para reabrir escolas.

O calendário e os moldes de desconfinamento serão finalizados e apresentados pelo Governo nos próximos dias, mas na reunião técnica de ontem foi encontrada a luz verde possível (desta vez não houve referência à luz ao fundo do túnel) para que o país possa retomar alguma da atividade já na próxima semana. No final da reunião, Marcelo Rebelo de Sousa confirmou que o estado de emergência não será renovado e apontou para a terceira fase que se segue, sublinhando que se manterá a necessidade de contenção da epidemia e afastando um regresso à normalidade. O Presidente da República antecipou uma retoma com “pequenos passos” e uma preocupação de controlo permanente da situação.

A diminuição no crescimento de casos, dos internamentos e dos doentes em cuidados intensivos dá segurança na trajetória descendente da epidemia, mas o facto de o R0 (o número básico de transmissão do vírus que permite calcular a velocidade da epidemia) ter aumentado ligeiramente nos últimos dias levou os peritos a mostrar alguma apreensão e a defender a necessidade de prudência. O R nacional está agora calculado em 1,04, sendo de 1,18 na região de Lisboa e Vale do Tejo (situação para a qual contribuíram os casos detetados em hostéis nos últimos dias) e de 1,04 na região norte – Marcelo referiu que estaria abaixo de 1, mas o lapso seria pouco depois retificado pelo PSD.

Fontes ouvidas pelo i explicam que uma das preocupações manifestadas pelos peritos prende-se com o facto de países como Noruega, Dinamarca e República Checa só terem avançado com o desconfinamento com um R0 abaixo dos 0,8, para haver maior margem de manobra caso se verifique logo um maior aumento dos contágios, sem que se entre numa trajetória de crescimento exponencial. Ainda assim, foi transmitida a ideia de que o indicador deve ser ponderado com outros dados nacionais sobre a resposta nos serviços de saúde e distribuição dos novos casos, ideia que já tinha sido defendida ao SOL por Baltazar Nunes, epidemiologista do INSA e um dos técnicos que dá apoio técnico ao Governo. Também a diretora-geral da Saúde tem defendido que não existe um número milagroso. No final da reunião, Graça Freitas anunciou que a DGS vai entregar ao Governo uma matriz de indicadores para apoiar as decisões.

Segundo o i apurou, a hipótese de uma abertura diferenciada a nível nacional e por regiões não foi abordada na reunião técnica, mas foi transmitida a ideia de que de futuro poderão vir a ser necessárias medidas locais ou nacionais para conter o aumento de contágios. Marcelo Rebelo de Sousa disse-o no final da reunião: “O que ouvimos foi chamar a atenção para esta terceira fase e como é importante ir acompanhando, a par e passo, aquilo que é feito, avaliando e quando necessário intervindo”.

Quanto aos setores que poderão abrir no dia 4 de maio, a data apontada por António Costa para o início faseado do desconfinamento, não foi detalhado um plano, mas também não houve obstáculos à reabertura começar pelo pequeno comércio, como já tinha sido anunciado pelo primeiro-ministro. Em relação às escolas, não foi confirmada a reabertura a 18 de maio – e os planos concretos têm sido remetidos para o conselho de ministros desta quinta-feira. Foi no entanto agendada uma nova reunião técnica para 15 de maio, que tal como aconteceu esta terça-feira, permitirá avaliar a situação epidemiológica do país nessa altura, antes da segunda etapa de desconfinamento prevista para segunda quinzena de maio.

Como vigiar uma segunda onda? Um dos novos elementos apresentados na reunião desta terça-feira foi um estudo elaborado pela equipa do epidemiologista Manuel Carmo Gomes, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que analisou diferentes cenários para uma possível segunda onda de covid-19 no país, admitindo que num cenário de levantamento das restrições poderia ocorrer no espaço de dois meses.

O i apurou que foram apresentadas diferentes projeções. Uma das conclusões foi no sentido de que atingir um patamar acumulado de 4000 internamentos por covid-19 no decurso de uma futura vaga levaria a maiores dificuldades de resposta e aumento da mortalidade, tendo sido proposto um modelo que permitiria avaliar semana a semana se a evolução nacional da epidemia nacional se encontra abaixo dessa trajetória ou se os internamentos semanais superam o que seria expectável em cada semana após o levantamento das medidas de restrição, permitindo ajustar medidas.

Esta quarta-feira, o Governo reúne-se com os partidos. No final da reunião, os líderes partidários defenderam a necessidade de uma retoma da atividade com segurança e necessidade de conhecer com mais detalhe os planos do Governo. “É expectável que, com a progressiva saída do confinamento, se produza um aumento do contágio que obriga a que os comportamentos individuais e coletivos assumam ainda uma outra responsabilidade. Compete ao Estado criar todas as condições para apoiar e proteger, mas nada dispensa os comportamentos sociais e coletivos de responsabilidade”, apelou o secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro. “Queremos que haja um levantamento das medidas o mais célere possível, a bem da economia e do bem-estar social, mas de forma equilibrada, sem comprometer a saúde pública nem todas a conquistas que conseguimos até agora”, disse o deputado social-democrata Ricardo Baptista Leite, defendendo o uso de máscaras em locais públicos e falando da necessidade de manter o distanciamento social e medidas de higiene.

Nos hospitais, está ser preparada também a próxima fase. O secretário de Estado da Saúde António Lacerda Sales sublinhou ontem que o SNS adaptou a capacidade de resposta à epidemia de uma forma flexível e proporcional, admitindo que a necessidade de responder à covid-19 prejudicou a atividade assistencial, que nas próximas semanas deverá começar a ser recuperada. Segundo o i apurou, a perspetiva é que a diminuição de casos de covid-19 permita, mantendo circuitos para fazer face aos casos de infeção, devolver camas e recursos humanos para cirurgia programada e remarcar consultas a doentes prioritários, redimensionando as áreas dos hospitais nas últimas semanas dedicadas à epidemia. Nos maiores centros urbanos, as estruturas de resposta fora dos hospitais, como o hospital de campanha que está a funcionar no Palácio de Cristal, no Porto, e o hospital de campanha no Estádio Universitário, em Lisboa, permitirão acolher doentes caso se verifique um aumento inesperado de casos.