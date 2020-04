“Oh velha, devias estar morta”. Alvo de insultos, Lili Caneças deixa recado

Lili Caneças esteve à conversa com Tânia Ribas de Oliveira, na RTP1, através de uma videochamada, para falar sobre a sua quarentena e acabou por fazer um apelo a todos aqueles que vão às suas redes sociais para a insultar.

“Se não gostam de mim, não me sigam. Agora estarem a insultar-me e a chamarem-me nomes e dizerem: ‘Oh velha, devias estar morta!’, não”, começou por dizer a socialite, confessando que se sente muito jovem “de espírito”.

“Eu não me importo nada que me chamem velha mas eu tenho uma teoria: quando não tenho nada de bom para dizer, estou calada. Eu sei que há quem não goste de mim, quem deseje a minha morte, quem me odeie (…) mas eu pretendo viver até aos 100 anos e olha, quando essas pessoas me desejam a morte, se calhar vão ter chatices e se calhar até vão antes”, acrescentou.

Lili Caneças terminou a conversa referindo que considera que a pandemia vai mudar as pessoas. “Acho que as pessoas se podem tornar seres humanos mais solidários, mais atenciosos”, rematou.