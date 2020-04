Alemanha tem mais de 157 mil infetados e seis mil mortos

A Alemanha soma 6.115 mortos desde o início no surto do novo coronavírus naquele país. Nas últimas 24 horas, morreram 202 pessoas e surgiram 1.304 novos infetados, elevando para 157.641 o número de casos confirmados para covid-19.

Os dados mais recentes do Instituto alemão Robert Koch revelam ainda que mais de 120 mil pessoas recuperaram da doença, mais 3.100 do que no boletim anterior.

Estes dados foram atualizados no dia em que entra em vigor a obrigatoriedade de usar máscara em todos os 16 estados federados do país. A medida já tinha sido implementadas nalgumas regiões e em determinadas situações, agora além de se aplicar aos transportes públicos, também passa a ter de se usar nas lojas.