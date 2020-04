Governo admite "intervenção de larga escala" na TAP

Ministro Pedro Nuno Santos afirmou que companhia aérea "não tem qualquer possibilidade de sobreviver" sem intervenção do Estado. "A nossa missão será salvar a TAP e não nenhum acionista em particular", alertou.

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, afirmou esta quarta-feira no Parlamento que “a TAP não tem condições de sobreviver sem intervenção pública”, mas deixou o alerta que qualquer intervenção pública, implica um acompanhamento do Estado em "todas as decisões que serão tomadas" nos próximos tempos na companhia aérea.

As declarações de Pedro Nuno Santos, no âmbito da comissão parlamentar de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, anteveem que o Estado pretende assumir um papel na comissão executiva da empresa – que, atualmente, apenas integra elementos do acionista privado Atlantic Gateway (consórcio detido pelos empresários David Neeleman e Humberto Pedrosa).

"Qualquer intervenção do estado soberano na TAP implicará que o Estado português, através do Governo, acompanhe todas as decisões que serão tomadas nos próximos tempos com impacto relevante na vida e no futuro da empresa", afirmou o governante. Pedro Nuno Santos usou mesmo o termo “intervenção de larga escala” para descrever os planos do Governo em relação à companhia aérea.

"A música agora é outra no que diz respeito à TAP", afirmou, sublinhando que "sem intervenção pública, [a TAP] não tem qualquer possibilidade de sobreviver".

"É bom que todos sejamos conscientes que a nossa missão será salvar a TAP e não nenhum acionista em particular, obviamente que estamos disponíveis e interessados que os nossos parceiros na empresa acompanhem qualquer intervenção na empresa, mas têm de acompanhar", caso contrário isso terá "necessariamente consequências na relação societária" da empresa, alertou.