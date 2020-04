Termómetros podem chegar aos 30 graus no fim de semana

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê uma subida de temperatura para o fim de semana, com os termómetros a rondar os 30º C em alguns pontos do país.

No entanto, importa sublinhar que o Governo impôs medidas restritivas para estes três dias de fim de semana prolongado, que fica também marcado pelo fim do estado de emergência.

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou na semana passada que aplicarão para 1, 2 e 3 de maio as restrições da Páscoa, que impediam os portugueses de saírem dos seus concelhos de residência à exceção dos motivos de trabalho.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, também ressalvou a importância de manter a contenção, sublinhando que o fim do estado de emergência, que se assinala no domingo, não significa o fim do surto, pelo que importa manter todas as precauções, apelou.

O que não quer dizer que o regresso do sol não ajude, mesmo que seja só à janela ou na varanda, a levantar o ânimo dos portugueses, após estes últimos dias de chuva.

Em Lisboa, as previsões apontam para máximas entre os 23º C e os 29º C. Em Faro, os termómetros oscilarão entre os 26º e os 28º C. Em Évora e Beja, temperaturas podem chegar aos 31º C ou 32º C no domingo.

A norte as previsões são de menos sol, havendo previsão de chuva no sábado para o Porto e no domingo as temperaturas não deverão passar dos 22º C. Em Braga os termómetros podem chegar aos 26º C.