Autoeuropa. Parque Industrial vai despedir 100 trabalhadores

Cerca de 100 trabalhadores com contrato precário vão ser despedidos do Parque Industrial da Autoeuropa. Em causa está a redução do volume de produção das empresas. O alerta foi pela Comissão de Trabalhadores do parque e lembra que, a este número, há que juntar mais de 600 despedimentos que já foram feitos.

“O mercado automóvel está com perdas de produção bastante acentuadas e com previsões de recuperação que não são nada animadoras. Isto coloca em causa os postos de trabalho e o consumo das pessoas reduz-se. Comprar um automóvel não será um bem essencial para os que perderam os seus rendimentos e postos de trabalho”, revela em comunicado.

Os trabalhadores do Parque Industrial da Autoeuropa regressaram ao trabalho, mas com um terço da sua capacidade. “Alguns regressam ao trabalho, outros mantêm-se em casa a colocar dias de saldos que têm ainda disponíveis e outros de layoff com perda de um terço de rendimentos. Os colegas, em regime de trabalho temporário com as nossas negociações têm visto os seus contratos assegurados até hoje, poucas empresas o fizeram neste parque industrial (apenas três das dezanove)”, salienta.

E para a Comissão de Trabalhadores do Parque Industrial o cenário não é animador. A Autoeuropa a produzir de forma gradual, a Jaguar Land Rover com uma paragem até dia 18 de maio e com previsão de um retomar da produção com volumes muito baixos, são preocupações em relação ao nosso futuro e dos postos de trabalho”, refere.

Recorde-se que a Autoeuropa suspendeu a sua atividade a 16 de março e, com esta medida, a Autoeuropa deixou de produzir 17250 automóveis, o que altera as previsões iniciais para o conjunto do ano que apontavam para mais de 250 mil unidades. Mas apesar de já ter recomeçado a produção, ainda está a meio gás a funcionar apenas com dois turnos (manhã e tarde). Só a partir de 11 de maio é que irá funcionar com três turnos diários de oito horas, cinco dias por semana, num total de 15 turnos por semana.