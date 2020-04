Número de doentes internados volta a subir

O boletim da situação epidemiológica em Portugal, divulgado esta quarta-feira pela DGS, revela que ocorrem 25 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 973 o número de óbiros registados desde o início do surto do novo coronavírus no país. Trata-se de uma subida de 2,6%.

Já o número de casos confirmados subiu para 24.505, ou seja foram confirmados 183 novos diagnósticos positivos para a covid-19, um aumento de 0,7%.

Os dados da DGS revelam ainda que o número de recuperados subiu de 1.357 para 1.470. em relação internados, também foi um dos dados onde houve aumentos, atualmente estão hospitalizadas 980 pessoas com covid-19, mais 44 do que no boletim anterior. Pelo contrário, os doentes nos cuidados intensivos diminuíram para 169, menos três do que nos últimos dados.

A aguardar resultados estão 3.825 pessoas e as autoridades de saúde têm 29.568 contactos em vigilância.

A região Norte continua a ser a que regista o maior número de casos (14.715) e mortos (556). No Centro há 3.340 casos e 196 óbitos, enquanto que na região de Lisboa e Vale do Tejo registam-se 5.695 casos e 195 vítimas mortais. Seguem-se o Algarve (330 casos e 13 mortos), o Alentejo (214 casos e um morto), os Açores (125 casos e 12 mortos) e a Madeira, com 86 casos.

Os casos confirmados:

192 meninos e 209 meninas com menos de 10 anos;

729 jovens entre os 10 e os 19 anos;

1.168 homens e 1.620 mulheres entre os 20 e 29 anos;

1.445 homens e 1.965 mulheres entre os 30 e 39 anos;

1.608 homens e 2.511 mulheres entre 40 e os 49 anos;

1.612 homens e 2.524 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

1.335 homens e 1.562 mulheres entre os 60 e 69 anos;

1.045 homens e 1.144 mulheres entre os 70 e os 79;

1.275 homens e 2.561 mulheres casos com mais de 80 anos.

Óbitos:

5 homens e 5 mulheres entre os 40 e os 49 anos

21 homens e 7 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

55 homens e 31 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

113 homens e 78 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

283 homens e 375 mulheres com mais de 80 anos.